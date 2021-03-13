В Новосибирской области новость вызвала общественный резонанс.

Зарплату в 17 тысяч рублей назвали достаточной для молодых ученых. Об этом журналистам сообщила заместитель главы по Новосибирской области, а также бывший депутат Госдумы России Ирина Мануйлова. Чиновница прокомментировала свое заявление, которое ранее вызвало скандал в прессе.

Майнулова напомнила, что региональные власти намерены установить минимальный размер оплаты для начинающих исследователей. Он будет установлен в районе 17-2 тысяч рублей. По мнению спикера, эти средства помогут "ребятам входить в сферу деятельности, чувствуя определенную защиту финансовую".

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Ирина Майнулова добавила, что в области сейчас таких зарплат нет. Она уверена, что произошло недоразумение, так как чиновники собрались, чтобы обсуждать совсем другие вопросы, поэтому она оказалась не готова к дискуссии. При этом представитель администрации не уточнила, сколько будут получать молодые ученые на самом деле.

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Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС