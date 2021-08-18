Задержан четвертый сбежавший из изолятора в Истре

Его обнаружили в Новгородской области.

В Новгородской области задержали четвертого из пяти заключенных, которые совершили побег из истринского изолятора временного содержания. Об этом сообщили в главке СУ СК России по Подмосковью.

Задержанным является Александру Бутнару. В настоящее время решается вопрос о его этапировании в следственный изолятор Московской области. Кроме того, проводятся мероприятия по установлению пособников беглеца.

Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа Дениса Грозаву и Ивана Циркану обнаружили на съемной квартире в Подольске. Третий беглец, предположительно Иван Тетеря, сдался полиции 12 августа.

Видео: ГСУ СК России по Московской области