МВД опубликовало видео задержания двух беглецов из изолятора в Истре

Они были задержаны на съемной квартире в Подольске.

Министерство внутренних дел России опубликовало видео задержания двух из пяти заключенных, которые сбежали из изолятора временного содержания в Истре.

На кадрах опубликованного ролика видно, как силовики врываются в квартиру, в которой скрывались Денис Грозаву и Иван Цуркану. Как мы сообщали ранее, они остановились на съемной квартире в Подольске. В настоящее время арендаторы подозреваются в пособничестве к побегу за счет укрывания фигурантов уголовных дел.

Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа Дениса Грозаву и Ивана Циркану обнаружили на съемной квартире в Подольске. Третий беглец, предположительно Иван Тетеря, сдался полиции 12 августа.

Ранее следователи рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли сбежать заключенным.

Видео: МВД России

