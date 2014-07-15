Следователи рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли сбежать заключенным

Сотрудники изолятора в Истре намеренно отключили камеры наблюдения, чтобы пятеро заключенных смогли совершить побег. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
По данным ведомства, в настоящее время двум сотрудникам учреждения предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.
Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать.
из сообщения СК РФ
Подчеркивается, что сотрудники изолятора также оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным сбежать за стены учреждения.
Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа двух беглецов обнаружили на съемной квартире в Подольске. Арендаторов подозревают в пособничестве к побегу за счет укрывания фигурантов уголовных дел.
Ранее один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасались люди.
Фото: Следственный комитет России
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