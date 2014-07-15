Следователи рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли сбежать заключенным

Двум сотрудникам учреждения предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Сотрудники изолятора в Истре намеренно отключили камеры наблюдения, чтобы пятеро заключенных смогли совершить побег. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в настоящее время двум сотрудникам учреждения предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий.

Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. из сообщения СК РФ

Подчеркивается, что сотрудники изолятора также оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, что позволило заключенным сбежать за стены учреждения.

Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа двух беглецов обнаружили на съемной квартире в Подольске. Арендаторов подозревают в пособничестве к побегу за счет укрывания фигурантов уголовных дел.

Ранее один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасались люди.

Фото: Следственный комитет России