Местные жители обратились в полицию, узнав по ориентировкам Ивана Цуркану и Дениса Грозава.

В Подмосковье задержали двоих заключенных, сбежавших из ИВС в Истре. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. На сайте правоохранительных органов опубликовано сообщение о поимке двух мужчин, которые ранее совершили побег из изолятора временного содержания. Иван Цуркану (34 года) и Денис Грозав (35 лет) находились на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними в помещении оперативниками обнаружены их арендаторы (мужчина и женщина). Сейчас последние подозреваются в пособничестве к побегу за счет укрывания фигурантов уголовных дел.

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

В полиции уточнили, что помощь в поимке подозреваемых оказали местные жители. Они узнали по ориентировке беглецов из ИВС, после чего сообщили об этом в МВД. Все пойманные доставлены в отделение. Розыск остальных сбежавших продолжается.

Напомним, что побег из ИВС в Московской области (в Истре) произошел в ночь на 6 августа. Одним из сбежавших стал Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. По факту произошедшего ведется два дела: о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора и из-за побега. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в 1 млн рублей.

Сбежавшего Александр Мавриди перевели в камеру накануне побега.

Фото: МВД России

