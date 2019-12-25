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Пять подсудимых сбежали из ИВС в Истре
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Пять подсудимых сбежали из ИВС в Истре

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Одним из сбежавших стал Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.

Пять подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Специалисты полагают, что фигуранты уголовного дела воспользовались гаечным ключем, запрещенным для использования на территории ИВС. С помощью инструмента подозреваемые открутили замки.

В настоящее время известно, что в числе сбежавших оказался Александр Мавриди. Мужчина обвиняется в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. В прессе погибшего называли коммерсанта "колбасным королем", так как он владел несколькими заводами. Маругова застрелили из арбалета в собственной бане в начале ноября 2020 года. Следствие полагает, что злоумышленники ворвались в дом жертвы, связали его супругу, после чего начали вымогать денежные средства. Женщина смогла сбежать от преступников и вызвать правоохранительные органы. Когда к месту трагедии прибыла полиция, предприниматель был мертв. Позже оперативникам удалось задержать уроженца Средней Азии Александра Мавриди. Его также обвинили в мошенничестве  с квартирами одиноких пожилых людей. Во время обыска полиция нашла в его квартире пенсионера, прикованного наручниками к кровати.

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Фото: Следственный комитет России, прокуратура, полиция
 

Теги: александр мавриди, ивс, истра, подмосковье
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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