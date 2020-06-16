Нападение на охранника "Пятерочки" на проспекте Художников попало на видео

Один из агрессоров порвал футболку и сбежал без нее.

Трое неизвестных избили сотрудников магазина на проспекте Художников. Нападение попало на камеры видеонаблюдения.

Сообщение о происшествии поступило в 11-м часу 26-го июля. Злоумышленники применили к охранникам силу, украли их вещи, а затем скрылись. Охранника ударили по лицу и голове.

По предварительным данным, с мужчинами была девушка. У одного из хулиганов был голый торс, а другой порвал свою футболку во время драки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трое мужчин напали на оператора камер дорожного наблюдения в Токсово.

Видео: Piter.TV