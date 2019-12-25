Трое мужчин напали на оператора камер дорожного наблюдения в Токсово

Передвижная дорожная камера засняла нападение на оператора в Ленобласти.

18 июля оператор передвижной камеры, установленной на дороге в Токсово для фиксации нарушений ПДД, подвергся нападению во время рабочей смены. Об инциденте сообщил Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти, разместив попавшее на видео нападение в своем официальном аккаунте в Instagram.

Трое неизвестных появились из автомобиля, остановившегося рядом со служебной машиной службы контроля скорости. Причина их агрессии так и осталась непроясненной, поскольку мужчины сразу бросились на работника с кулаками. Пока один наносил ему удары, двое остальных держали жертву за руки. Выскочившая на нападавшими из остановившейся машины женщина поддерживала действия агрессивной троицы.



Оператору все же удалось вырваться и закрыться в служебной машине, откуда он вскоре вызвал полицию и скорую помощь, пока все трое оставшихся снаружи нападающих колотили и пинали двери. У работника были диагностированы множественные ушибы и сотрясение мозга. Неизвестные объявлены в розыск. Впрочем, неизвестными им остается быть недолго: на видеозаписи хорошо виден номер их автомобиля, о чем они, видимо, не подумали.

Ранее посетитель ТЦ "Европолис" напал на охранника из-за просьбы надеть маску.

Фото: Instagram/dorogi_lo