Посетитель ТЦ "Европолис" напал на охранника из-за просьбы надеть маску

После того как нарушителя скрутили, он стал кричать, что его избивают.

В воскресенье, 11 июля, в стенах торгового центра "Европолис" на Полюстровском проспекте произошел конфликт между посетителем и охранником, который перерос в драку. Об этом сообщил "МК в Питере".

Все началось с того, что на входе к эскалатору охранник попросил молодого человека надеть маску. Вместо того чтобы выполнить требование представителя торгового центра, посетитель начал толкать охранника, в итоге завязалась драка. Когда нарушителя общественного порядка скрутили на полу, он начал звать на помощь и кричать, что его избивают.

Отец нарушителя рассказал "Фонтанке" другую версию произошедшего. Он заявил, что его сын действительно пришел в торговый центр без маски, но был готов ее купить и надеть. Однако охранник вырвал из рук молодого человека телефон, драка завязалась именно из-за этого.

По словам мужчины, когда его сына повалили на пол, охранник начал его душить, повторяя: "Ты попутал, что ли?" и "Втащу". Отец пострадавшего рассказал, что после случившегося его сыну потребовалась помощь медиков, его доставили в травмпункт с жалобами на боль в ребрах.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Ранее драка в "Карусели" с охранником попала на видео.

Фото: pixabay.com