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Драка в "Карусели" с охранником попала на видео

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Агрессивный посетитель ударил охранника ножом и скрылся.

Драка посетителей гипермаркета с охранником в Московском районе попала на камеры видеонаблюдения. 

Инцидент произошел вечером 7-го июля в здании на Кузнецовской улице. Охранник заподозрил мужчин в краже, после чего один из них начал проявлять агрессии. Дошло до поножовщины: посетитель ударил сотрудника охранного предприятия ножом и затем скрылся на арендованном авто. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. 

Ранее Piter.TV cообщил о том, что петербургский суд признал виновным мужчину, 133 раза ударившего знакомого ножом. 

Видео: Piter.TV

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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