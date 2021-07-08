Драка в "Карусели" с охранником попала на видео

Агрессивный посетитель ударил охранника ножом и скрылся.

Драка посетителей гипермаркета с охранником в Московском районе попала на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел вечером 7-го июля в здании на Кузнецовской улице. Охранник заподозрил мужчин в краже, после чего один из них начал проявлять агрессии. Дошло до поножовщины: посетитель ударил сотрудника охранного предприятия ножом и затем скрылся на арендованном авто. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Ранее Piter.TV cообщил о том, что петербургский суд признал виновным мужчину, 133 раза ударившего знакомого ножом.

Видео: Piter.TV