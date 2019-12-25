Петербургский суд признал виновным мужчину, 133 раза ударившего знакомого ножом

Знакомый скончался на месте преступления.

Калининский районный суд Петербурга признал виновным Артёма Смирнова, 133 раза ударившего знакомого ножом. Об этом в среду, 7 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с виновного 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда в пользу родственника убитого.

Согласно материалам следствия, утром 1 января 2020 года в квартире дома №106 по проспекту Луначарского между мужчинами завязался конфликт. В ходе него Смирнов 133 раза ударил ножом своего знакомого, после 34 раза ударил тупым предметом в область туловища, головы, шеи, рук и ног.

Ранее мы писали, что молодой петербуржец получил условный срок за убийство у Ростральной колонны. Подростка признали виновным за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшее смерть потерпевшего.

Фото: Piter.tv