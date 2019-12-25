Агрессивный посетитель ударил охранника ножом в гипермаркете в Московском районе

В гипермаркете на Кузнецовской улице произошла драка между двумя посетителями магазина и охранником-стажером 7-го июля. Один из разбушевавшихся посетителей ударил охранника ножом. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
Скандал произошел в "Карусели" в 19-м часу. Охранник остановил двух мужчина по подозрению в краже товаров. Один из них вел себя агрессивно, размахивал руками, а затем достал нож. Злоумышленник уехал на арендованной "Киа" в неизвестном направлении.
Пострадавшего сотрудника охраны госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. У него диагностировали колото-резаную проникающую рану живота.
Ранее Piter.TV показал о том, как молодые люди напали на продуктовый магазин в Невском районе.
Фото: Piter.TV
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