Агрессивный посетитель ударил охранника ножом в гипермаркете в Московском районе

Охранник остановил двух мужчин, так как заподозрил их в краже.

В гипермаркете на Кузнецовской улице произошла драка между двумя посетителями магазина и охранником-стажером 7-го июля. Один из разбушевавшихся посетителей ударил охранника ножом. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Скандал произошел в "Карусели" в 19-м часу. Охранник остановил двух мужчина по подозрению в краже товаров. Один из них вел себя агрессивно, размахивал руками, а затем достал нож. Злоумышленник уехал на арендованной "Киа" в неизвестном направлении.

Пострадавшего сотрудника охраны госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. У него диагностировали колото-резаную проникающую рану живота.

Ранее Piter.TV показал о том, как молодые люди напали на продуктовый магазин в Невском районе.

Фото: Piter.TV