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Молодые люди напали на продуктовый магазин в Невском районе

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Возможно, в компании нарушителей также была девушка.

В Невском районе молодые люди унесли продукты из магазина, не расплатившись. В ситуацию вмешалась охрана, но неизвестные начали угрожать. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

Драка на кассе завязалась вечером 6-го июля в магазине на Тихой улице. По предварительным данным, нарушители угрожали охранникам ножом. Один из воров представился сотрудником правоохранительных органов. 

Молодых людей, которые хотели унести продукты без оплаты, было как минимум двое. В компании также была замечена девушка. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, как жители Литейного округа отстояли двор в борьбе с "EuroSPAR". 

Видео: Piter.TV

Теги: драка, кража, магазин, нападение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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