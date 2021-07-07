Молодые люди напали на продуктовый магазин в Невском районе

В Невском районе молодые люди унесли продукты из магазина, не расплатившись. В ситуацию вмешалась охрана, но неизвестные начали угрожать. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Драка на кассе завязалась вечером 6-го июля в магазине на Тихой улице. По предварительным данным, нарушители угрожали охранникам ножом. Один из воров представился сотрудником правоохранительных органов.
Молодых людей, которые хотели унести продукты без оплаты, было как минимум двое. В компании также была замечена девушка.
Ранее Piter.TV рассказал о том, как жители Литейного округа отстояли двор в борьбе с "EuroSPAR".
Видео: Piter.TV
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