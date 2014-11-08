Дорожники Ленобласти обновляют трассы опорной сети

Масштабное строительство и ремонт проходят одновременно в нескольких районах региона в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

В Ленинградской области активно ведутся работы по обновлению опорной сети автомобильных дорог. Как сообщает канал "Дороги Ленобласти" в мессенджере МАКС, масштабное строительство и ремонт проходят одновременно в нескольких районах региона в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Лидерами по готовности стали:

Выборгский район: на финишную прямую вышел ремонт участка Глебычево – Малышево – Прибылово. Работы здесь выполнены практически в полном объёме, дорожникам осталось установить знаки и нанести разметку.

Гатчинский и Ломоносовский районы: более чем на 80% готов участок трассы Красное Село – Гатчина – Павловск.

Кроме того, продолжаются активные работы на другом важном направлении — участке дороги Стрельна – Кипень – Гатчина в районе Ропши.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт дороги Глебычево – Малышево – Прибылово близится к завершению.

Фото: МАКС / Дороги Ленобласти