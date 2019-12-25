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В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных
Сегодня, 15:55
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В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных

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В СК ведут дело о превышении должностных полномочий в ИВС.

В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета России. Сейчас расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (по части 3 статьи 286 УК РФ).

Следователем второго управления по расследованию особо важных дел задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре.

пресс-служба СК РФ по Московской области

Сбежавшего Александр Мавриди перевели в камеру накануне побега.

Фото: Следственный комитет России

Теги: ивс, изолятор, истра, побег, подмосковье
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 16:22

В нашей стране , деньги решают всё .

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