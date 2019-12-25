В Подмосковье задержали двух сотрудников изолятора после побега заключенных. Об этом рассказали представители регионального Следственного комитета России. Сейчас расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий (по части 3 статьи 286 УК РФ).
Следователем второго управления по расследованию особо важных дел задержаны двое сотрудников ИВС ОМВД России по городу Истре.
пресс-служба СК РФ по Московской области
Сбежавшего Александр Мавриди перевели в камеру накануне побега.
Фото: Следственный комитет России
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