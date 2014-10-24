Сбежавшего Александр Мавриди перевели в камеру накануне побега

СК возбудил два уголовных дела из-за побега из ИВС в Подмосковье.

Сбежавшего из изолятора временного содержания Александр Мавриди перевели в камеру накануне побега, несмотря на ее заполненность. Такое заявление сделали представители ТАСС со ссылкой на полицию. В настоящее время оперативники не установили организатора побега. Известно, что все подозреваемые являются уроженцами Молдавии. Речь идет об Александре Мавриди, Иване Цуркане, Александре Бутнару, Денисе Грозаве и Николае Тетере.

Накануне четверо обвиняемых в краже вывозились в суд. После их возвращения Мавриди был переведен в их полностью заполненную шестиместную камеру, он стал седьмым заключенным в ней. Сейчас выясняется, почему он был переведен туда. источник агентства

Напомним, что Александр Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя и владельца заводов "Мясной империи" Владимира Маругова. Остальные беглецы являются фигурантами уголовных дел по статье за кражу. Следственный комитет возбудил два уголовных дела из-за произошедшего: по факту побега заключенных и по факту превышения должностных полномочий полицейскими. Известно, что злоумышленники взломали замок при помощи гаечного ключа, а затем сбежали через заднюю дверь. При этом у них нет с собой оружия.

Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье.

Фото: Следственный комитет России