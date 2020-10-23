Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Подмосковье

Заключенные сначала убегали, а после уходили быстрым шагом от здания ИВС.

Уличные камеры сняли заключенных, сбежавших из изолятора в Московской области. Ранее появились данные о том, что на воле оказались пятеро фигурантов уголовных дел. Они смогли выбраться из-под стражи при помощи гаечного ключа. На кадрах видно, что изначально злоумышленники бежали по улице. но затем перешли на быстрый шаг. При этом они оглядывались, пытаясь понять, есть ли за ними преследователи.

Ранее представители прокуратуры уточнили, что одним из сбежавших оказался Александр Мавриди. Он обвиняется в убийстве бизнесмена. Остальные преступники привлечены к уголовной ответственности за кражи.

Пять подсудимых сбежали из ИВС в Истре.

Видео: Telegram / Baza