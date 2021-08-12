Один из выживших при крушении Ми-8 на Камчатке рассказал, как спасались люди

Очевидцы рассказали о первых минутах после падения Ми-8.

Один из выживших при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке рассказал о том, что происходило в момент падения воздушного судна. Мужчина объяснил, что борт начал тонуть начиная с носа. Некоторым пассажирам удалось выбраться из вертолета через дверь в кабине пилотов, другие - через задние створки. Всплывать людям пришлось с глубины в 8-9 метров.

Свидетель событий пояснил, что представителям "Озерного" на Курильском озере потребовалось несколько минут, чтобы добраться до места падения Ми-8. В Кроноцкого заповедника пояснили, что сотрудники сделали все возможное для спасения пострадавших. Борт разбился в непосредственно близости к острову Сердце Аделаиды в 5 км от береговой линии. Утром видимость не превышала 100 метров из-за тумана.

Мы услышали шум вертолёта, но не видели его. Судя по звуку он пролетел над озером и начал поворачивать в сторону кордона. Потом раздался громкий хлопок – вертолёт ударился о воду. Евгений Денгес, участковый инспектор заповедника

Известно, что вода в озере не прогревается до 5-6 градусов, поэтому долго находиться в ней невозможно. Очевидец Виктор Стрелкин объяснил, что в пострадавшем вертолете находилась туристическая группа, часть пассажиров прилетели на Камчатку из Петербурга. Он находились на экскурсии в момент крушения. Он заметил, что ощутил проблему только когда ему в лицо ударила вода потоком по лицу. В момент падения Ми-8 он спал в первом ряду борта. Турист смог выбраться наружу через разбитое стекло в кабине пилотов.

Рядом со мной сидел сын моего друга. Он был пристёгнут ремнями безопасности, и я не успел его выдернуть из-за того, что поздно очнулся. Успел только отстегнуть себя, после чего меня сразу подняло наверх в кабине вертолёта. Там было небольшое пространство с воздухом, который я успел вдохнуть. После этого вертолёт сразу заполнился водой. Виктор Стрелкин, турист

Пострадавший отметил, что спасательная группа работала очень быстро. Их действия спасли жизнь тем, кто смог выбраться из вертолета наружу. На берегу людей укутали пледами и оказали медицинскую помощь.

Основные версии падения вертолета на Камчатке - отказ двигателя и ошибка пилотирования.

Фото и видео: Правитильство Камчатки