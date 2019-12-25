Владимир Солодов привел подробности о состоянии здоровья госпитализированных после падения Ми-8 в озеро.

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке. Губернатор Владимир Солодов объяснил местным журналистам, что сейчас двое спасенных пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в клиническую больницу Петропавловска-Камчатского в реанимационное отделение. Сейчас медики не видят опасений за жизнь пациентов.

Напомним, что вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки утром 12 августа. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них - несовершеннолетний. Восемь человек были найдены спасателями. Несколько пострадавших было доставлено в Петропавловск-Камчатский. В правительстве региона отметили, что непосредственно сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли на место катастрофы раньше всех. Им удалось вытащить из воды 8 человек.

Владимир Солодов отметил, что вся помощь пострадавшим будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского. Операцию по поиску обломков борта координирует региональное управление ГУ МЧС. Ведутся поиски при участии 15 спасателей и 6 водолазов.

Водолазы не могут опуститься к упавшему в Курильское озеро вертолету.

Фото: Telegram/РИА Новости