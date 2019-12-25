  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке
Сегодня, 8:50
152
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке

0 0

Владимир Солодов привел подробности о состоянии здоровья госпитализированных после падения Ми-8 в озеро.

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке. Губернатор Владимир Солодов объяснил местным журналистам, что сейчас двое спасенных пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Они доставлены в клиническую больницу Петропавловска-Камчатского в реанимационное отделение. Сейчас медики не видят опасений за жизнь пациентов.

Напомним, что вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки утром 12 августа. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них  - несовершеннолетний. Восемь человек были найдены спасателями. Несколько пострадавших было доставлено в Петропавловск-Камчатский. В правительстве региона отметили, что непосредственно сотрудники Кроноцкого заповедника прибыли на место катастрофы раньше всех. Им удалось вытащить из воды 8 человек.

Владимир Солодов отметил, что вся помощь пострадавшим будет оказываться в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского. Операцию по поиску обломков борта координирует региональное управление ГУ МЧС. Ведутся поиски при участии 15 спасателей и 6 водолазов.

Водолазы не могут опуститься к упавшему в Курильское озеро вертолету.

Фото: Telegram/РИА Новости

Теги: вертолёт, владимир солодов, камчатка, крушение, ми-8
Категории: Происшествия, Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии