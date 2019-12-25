В ГУ МЧС ищут пропавших людей после крушения Ми-8.

Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Экстренные региональные службы заявили о том, что семеро пассажиров выжили после падения воздушного судна в Курильское озеро. В настоящее время известно, что два человека травмированы.

На борту вертолета, принадлежащего авиакомпании "Витязь-Аэро", находятся 13 пассажиров и три члена экипажа. Данные по пострадавшим уточняются. администрация Камчатского края

Специалисты продолжают поиски еще восьми или десяти человек (по разным источникам). Местные власти заявили, что представители Кроноцкого заповедника на лодках отправились спасать людей на водоем. В Telegram-канал Baza уточнили, что в Ми-8 находилось 16 человек, включая трех членов экипажа и одного несовершеннолетнего.

В краевом правительстве объяснили, что вертолет упал на территории Южно-Камчатского заказника. При этом они обратили внимание на то, что в момент трагедии слышался хлопок о воду. На место инцидента выехал глав региона Владимир Солодов вылетел.Туда же летит борт от Центра медицины катастроф.

В Таджикистане разбился спасательный самолет, летевший к россиянам.

Фото: Piter.tv

