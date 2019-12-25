Для решения проблемы будет привлечен оперштаб Камчатки.

Водолазы не могут опуститься к упавшему в Курильское озеро вертолету. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления ГУ МЧС по Камчатскому краю. Эксперты полагают, что крушение Ми-8 произошло до глубины, превышающей 100 метров. При этом специалисты обладают аппаратурой, способной работать на глубине только до 20 метров.

Глубина затопления воздушного судна больше 100 метров, специалисты водолазной службы имеют снаряжения для работы на глубине до 20 метров. Дальнейшие решения будет принимать оперативный штаб Камчатского края. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. На его борту находилось 16 человек, из которых 13 - это пассажиры. Перед трагедией воздушное средство было осмотрено, оно не имело технических неполадок. Синоптики заметили, что экипаж проводил посадку в условиях тумана. По факту крушения вертолета Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Стали известны подробности крушения вертолета Ми-8 на Камчатке.

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