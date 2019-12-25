Источник раскрыл основные причины, по которым могла произойти трагедия в Курильском озере.

Основные версии падения вертолета на Камчатке - отказ двигателя и ошибка пилотирования. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на заявление экстренных служб по региону.

Среди основных версий жесткой посадки рассматриваются как отказ двигателей, так и ошибка пилотирования. источник агентства

Напомним, что жесткая посадка на воду воздушного борта компании "Витязь-Аэро" зафиксирована в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника. В Ми-8 находились три челан экипажа и 13 пассажиров, включая ребенка. На месте происшествия ведется операция по спасению людей. Уже известно о том, что живыми найдено 8 человек. Они госпитализированы. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Работа ведется с привлечением водолазов, так как вертолет утонул.

После крушения вертолета на Камчатке спасли телеведущего Николая Корженевского.

Фото: Telegram/LifeShot