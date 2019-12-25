Мужчина выжил после жесткой посадки борта в Курильское озеро.

После крушения вертолета на Камчатке спасли телеведущего Николая Корженевского. Об этом рассказали региональные экстренные службы. В ГУ МЧС подчеркнули, что после жесткой посадки борта о воду мужчина смог выжить.

Известно, что представитель СМИ является ведущим на телеканале "Россия-24". Ранее он вел программу "Экономика. Курс дня". Мужчина также является экономистом и главой лаборатории "СберИндекс". Корженевский стажировался в Стэнфорде и был стипендиатом Оксфордского фонд. Его считают авторитетным экспертом по вопросам биржевой торговли.

Напомним, что вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. Воздушное судно затонуло. Власти региона уточнили, что удалось спасти 8 человек. Ведутся поиски остальных пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту. По факту крушения вертолета Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Власти рассказали о состоянии пострадавших при падении Ми-8 на Камчатке.

Фото: Telegram/Mash