Третий из пяти участников побега из подмосковного ИВС сдался полиции

Возможно, им является Николай Тетеря.

Сотрудники правоохранительных органов задержали третьего участника побега из изолятора временного содержания в Истре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По данным ведомства, мужчина добровольно пришел в отделение полиции. По данным Telegram-канала LIFE SHOT, им оказался Николай Тетеря.

Еще один участник побега сегодня явился в полицию городского округа Истра. Розыск остальных беглецов продолжается. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Отмечается, что в настоящее время мужчина доставлен на допрос в следственный отдел.

Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа двух беглецов (Денис Грозаву и Иван Циркану) обнаружили на съемной квартире в Подольске. Арендаторов подозревают в пособничестве к побегу за счет укрывания фигурантов уголовных дел.

Ранее следователи рассказали, как сотрудники ИВС в Истре помогли сбежать заключенным.

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