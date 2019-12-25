На врио начальника изолятора в Истре завели дело после побега заключенных

Сейчас его допрашивают следователи.

Против временно исполняющего обязанности начальника изолятора временного содержания в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных возбудили уголовное дело. Об этом информирует пресс-служба главного управления Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным ведомства, сейчас происходит допрос подозреваемого. После этого ему предъявят обвинение.

Возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника ИВС ОМВД России по Истре, подозреваемого в превышении должностных полномочий, приведших к побегу пяти человек. из сообщения главка СК ФР по Московской области

Напомним, 6 августа пятеро человек сбежали из изолятора временного содержания в городе Истра, который находится в Московской области. Один из беглецов – Александр Мавриди – обвиняется в убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова. Другие четыре человека проходят по статье о краже. За информацию, которая поможет поймать Мавриди в полиции предлагают вознаграждение в один миллион рублей. 11 августа Дениса Грозаву и Ивана Циркану обнаружили на съемной квартире в Подольске. Третий беглец, Иван Тетеря, сдался полиции 12 августа, четвертого, Александру Бутару, обнаружили 18 августа в Новгородской области. В настоящее время в бегах остается только Александр Мавриди.

Ранее в Петербурге продлили арест исламисту, обвиняемому в торговле людьми.

Фото: СК России