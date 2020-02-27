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В Петербурге продлили арест исламисту, обвиняемому в торговле людьми
Сегодня, 8:32
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге продлили арест исламисту, обвиняемому в торговле людьми

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Он обманом пытался вывезти девушку в Египет, чтобы там сделали ее наложницей.

Во вторник, 31 августа, суд в Петербурге продлил арест Мукаилгаджи Магомедову, которого обвиняют в торговле людьми. Мужчина пробудет под стражей на шесть месяцев дольше. Приговор уроженцу Дагестана огласят 9 сентября, пишет 78.ru.

Магомедова задержали сотрудники ФСБ в конце 2020 года. По версии следствия, радикальный исламист получил задание от одного из наставников – найти и привезти мусульманскую девушку, чтобы сделать ее наложницей.

В ноябре прошлого года мужчина познакомился в соцсетях с 19-летней петербурженкой и предложил ей уехатьв Египет якобы ради обучения в теологическом вузе. О том, что ей уготована судьба сексуальной рабыни радикальных исламистов, находящихся в федеральном розыске, Магомедов умолчал.

Ранее петербурженка обвинила экс-сожителя в изнасиловании ее малолетних дочерей.

Фото: Piter.TV

Теги: сексуальное рабство, торговля людьми
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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