Петербурженка обвинила сожителя в изнасиловании ее дочерей трехлетней давности

Подозреваемого разыскивает полиция.

Вечером 27 августа в полицию Петербурга обратилась женщина с заявлением об изнасиловании ее несовершеннолетних дочерей. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам петербурженки, около трех лет назад ее 35-летний сожитель изнасиловал ее дочерей 2007 и 2010 года рождения. Противоправные действия в отношении девочек были совершены в квартире дрма №14/1 на Лужской улице.

В настоящий момент подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что мужчина приставал к детям у дома на Фермском шоссе.

Фото: Piter.TV