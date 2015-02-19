Мужчина приставал к детям у дома на Фермском шоссе

Полиция Петербурга проводит проверку после информации о развратных действиях в отношении детей в Приморском районе города. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
В пятницу, 27 августа, в дежурную часть обратились две женщины. Они заявили, что у дома №36/5 на Фермском шоссе мужчина пристает к детям. Жертвами педофила стали девочка 2011 года рождения и мальчик 2012 года рождения.
По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего петербуржца. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что в Киришах ранее судимый мужчина совратил 10-летнюю девочку.
Фото: Piter.TV
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