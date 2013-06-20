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В Киришах ранее судимый мужчина совратил 10-летнюю девочку
Сегодня, 8:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Киришах ранее судимый мужчина совратил 10-летнюю девочку

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Также подозреваемый находится под административным надзором.

В городе Кириши Ленинградской области мужчину подозревают в совращении малолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 16 августа обратилась мама пострадавшей девочки. Она рассказала, что в начале лета неизвестный мужчина, находясь подъезде дома 4 по улице Пионерской, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний А. Мужчина ранее был судим за изнасилование и находится под административным надзором до 2028 года.

Ранее мужчина попытался изнасиловать двух петербурженок. Одна их женщин оказалась в больнице с переломом нижней стенки орбиты слева.

Фото: Piter.tv

Теги: кириши, насильственные действия
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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