В Киришах ранее судимый мужчина совратил 10-летнюю девочку

Также подозреваемый находится под административным надзором.

В городе Кириши Ленинградской области мужчину подозревают в совращении малолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию 16 августа обратилась мама пострадавшей девочки. Она рассказала, что в начале лета неизвестный мужчина, находясь подъезде дома 4 по улице Пионерской, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления задержан 35-летний А. Мужчина ранее был судим за изнасилование и находится под административным надзором до 2028 года.

Ранее мужчина попытался изнасиловать двух петербурженок. Одна их женщин оказалась в больнице с переломом нижней стенки орбиты слева.

Фото: Piter.tv