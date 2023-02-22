Под Петербургом задержана иностранка, обвиняемая в торговле людьми

Женщина доставлена в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска, в настоящее время она находится в СИЗО.

Полицейские Петербурга задержали иностранку, которая находилась в межгосударственном розыске за тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В составе группы лиц по предварительному сговору, 41-летняя гражданка одного из государств Юго-Восточной Европы в период с июля 2006 года по июль 2007-го осуществляла вербовку и перевозку авиатранспортом в турецкий Стамбул девушек, с целью их насильственного побуждения занятием проституцией.

Ночью 25 сентября около дома 21 по улице Ленина в Тосно злоумышленницу задержали. Ей вменяют ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Женщина доставлена в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска, в настоящее время она находится в СИЗО.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали подозреваемую в убийстве в общежитии в Сясьстрое.

Фото: Piter.TV