Под Петербургом задержана иностранка, обвиняемая в торговле людьми

Полицейские Петербурга задержали иностранку, которая находилась в межгосударственном розыске за тяжкое преступление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В составе группы лиц по предварительному сговору, 41-летняя гражданка одного из государств Юго-Восточной Европы в период с июля 2006 года по июль 2007-го осуществляла вербовку и перевозку авиатранспортом в турецкий Стамбул девушек, с целью их насильственного побуждения занятием проституцией.
Ночью 25 сентября около дома 21 по улице Ленина в Тосно злоумышленницу задержали. Ей вменяют ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). Женщина доставлена в отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска, в настоящее время она находится в СИЗО.
Ранее мы рассказывали о том, что полицейские задержали подозреваемую в убийстве в общежитии в Сясьстрое.
Фото: Piter.TV
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