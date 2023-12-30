  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти упавшее из-за ветра дерево перекрыло движение
Сегодня, 10:43
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти упавшее из-за ветра дерево перекрыло движение

0 0

Спасатели распилили упавшее дерево и освободили проезжую часть.

Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра вечером 25 сентября. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

В ведомство вчера поступила информация о том, что из-за сильного ветра упало дерево. Оно перекрыло движение на автодороге "Доможирово — Яровщина".

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Спасатели распилили упавшее дерево и освободили проезжую часть. 

Ранее мы рассказывали о том, что порывы ветра 26 сентября в Петербурге достигнут 15 м/с. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: лодейное поле, упало дерево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии