В Ленобласти упавшее из-за ветра дерево перекрыло движение

Спасатели распилили упавшее дерево и освободили проезжую часть.

Спасатели ликвидировали последствия сильного ветра вечером 25 сентября. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

В ведомство вчера поступила информация о том, что из-за сильного ветра упало дерево. Оно перекрыло движение на автодороге "Доможирово — Яровщина".

На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Лодейного Поля. Спасатели распилили упавшее дерево и освободили проезжую часть.

Ранее мы рассказывали о том, что порывы ветра 26 сентября в Петербурге достигнут 15 м/с.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти