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Порывы ветра 26 сентября в Петербурге достигнут 15 м/с
Сегодня, 15:11
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Порывы ветра 26 сентября в Петербурге достигнут 15 м/с

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Жителей и гостей города просят быть более внимательными.

В пресс-службе ГУ МЧС России петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 26 сентября. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг в Северной столице местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Жителей и гостей города просят быть более внимательными. 

Тем временем 25 сентября в Петербурге может быть установлен температурный рекорд. Сегодня воздух прогреется до +23 градусов, а в 1925 году в этот день столбики термометров днем показали +22,6 градуса. 

Фото: Piter.TV

Теги: мчс россии, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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