Порывы ветра 26 сентября в Петербурге достигнут 15 м/с

Жителей и гостей города просят быть более внимательными.

В пресс-службе ГУ МЧС России петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 26 сентября.

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в четверг в Северной столице местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. Жителей и гостей города просят быть более внимательными.

Тем временем 25 сентября в Петербурге может быть установлен температурный рекорд. Сегодня воздух прогреется до +23 градусов, а в 1925 году в этот день столбики термометров днем показали +22,6 градуса.

Фото: Piter.TV