Онлайн-эстафета памяти "Прорыв 80" стартовала в Ленобласти

Одними из первых к эстафете присоединились губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк.

В Ленинградской области стартовала онлайн-эстафета памяти "Прорыв 80". Жители региона записывают видео с воспоминаниями близких о героических днях прорыва блокады, читают фрагменты из писем и дневников, хранящихся в архивах, музеях и библиотеках. Видеоролики и посты с хештегом #прорыв80 они публикуют на своих страницах в социальных сетях. Об этом рассказали в администрации Ленинградской области.

Одними из первых к эстафете присоединились губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк. Глава региона прочитал фрагмент из воспоминаний участника битвы за Шлиссельбург Николая Васипова, а Анна Данилюк – фрагмент из дневника жителя блокадного Ленинграда Федора Ешугова.

Онлайн-эстафета продлится до 18 января. Видеоролики с хэштегом #прорыв80 будут собраны с личных страниц участников онлайн-эстафеты в крупнейшие паблики региона. Затем на их основе будут созданы памятные ролики-альманахи, посвященные 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

Также петербуржцы смогут посетить экскурсии по Летнему и Михайловскому садам, посвящённые снятию блокады Ленинграда.

Фото: администрация Ленобласти