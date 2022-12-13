Петербуржцы смогут посетить экскурсии по Летнему и Михайловскому садам, посвящённые снятию блокады Ленинграда

Сбор группы в Михайловском саду у Бермы Михайловского дворца.

С 14 по 29 января петербуржцы смогут посетить экскурсии по Летнему и Михайловскому садам, посвящённые годовщине снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

На экскурсии посетителям расскажут, как в годы Великой Отечественной войны сотрудники садов спасали памятники культуры от уничтожения, а также увидят места, где укрывали скульптуры.

Сбор группы в Михайловском саду у Бермы Михайловского дворца. Продолжительность экскурсии – 1,5 часа.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону Русского музея (812) 315-35-65 и на сайте.

Фото: пресс-служба Смольного