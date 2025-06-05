День рождения Летнего сада пройдет в Петербурге 7 и 8 июня

Мероприятие обещает подарить гостям более сотни развлекательных и познавательных событий для всей семьи.

Масштабный праздник "День Летнего сада" пройдет 7 и 8 июня с 12:00 до 21:00 в Летнем саду Русского музея, пишет "Петербургский дневник".

Программа мероприятия посвящена в том числе знаменательной дате — 185-летию со дня рождения всемирно известного русского композитора Петра Чайковского, чья музыка станет центральным мотивом фестиваля. Мероприятие обещает подарить гостям более сотни развлекательных и познавательных событий для всей семьи.

Участники смогут насладиться выступлением ведущих российских артистов, посетить увлекательные мастер-классы, отправиться на экскурсионные прогулки, посмотреть постановки по классическим литературным произведениям, поучаствовать в интерактивных играх и познакомится с высокотехнологичными инсталляциями, задействующими новейшие разработки искусственного интеллекта.

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Фото: пресс-служба Государственного Русского музея