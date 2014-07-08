Петербург празднует 220 лет со дня рождения скульптора Петра Клодта

Реалистичные и элегантные изваяния скульптора завоевали признание современников и украсили улицы Петербурга, в том числе знаменитую композицию на Аничковом мосту.

Сегодня исполняется 220 лет со дня рождения знаменитого скульптора Петра Клодта, чьи реалистичные и элегантные изваяния лошадей завоевали признание современников и украсили улицы Петербурга, в том числе знаменитую композицию на Аничковом мосту, пишет "Петербургский невник".

Биография Петра Карловича Клодта фон Юргенбурга складывалась непросто. Родившись 5 июня 1805 года в семье небогатого немецкого аристократа Карла Клодта, участника антинаполеоновских кампаний, Петр изначально видел будущее в военной карьере. Он учился в кадетском корпусе и Михайловском артиллерийском училище, однако истинной страстью будущего мастера оставались лошади и скульптура.

Именно лошади стали темой ранних художественных экспериментов Клодта. Начав заниматься резьбой и лепкой еще в Омске, где прошло его детство, художник проводил немало времени, наблюдая за поведением животных и зарисовывая их. Постепенно он самостоятельно освоил анатомию лошади, детально изучив особенности строения их тел.

Определивший судьбу поворот случился неожиданно. Созданная Клодтом деревянная лошадка для сына известного публициста Николая Греча произвела столь яркое впечатление на посетителей его дома, что художник мгновенно попал в поле зрения влиятельного окружения, включая издателя Фаддея Булгарина и лексикографа Владимира Даля. Последние помогли молодому мастеру материально и способствовали развитию его карьеры.

Покинув армию, Клодт отправился учиться в Академию художеств, где под руководством ведущих мастеров, таких как Самуил Гальберг и Иван Мартос, усовершенствовал свое мастерство. Один из важнейших шагов к славе пришелся на оформление Нарвских ворот, установленных в память о победе в Отечественной войне 1812 года, где Клодт воплотил фигуры лошадей, вызвавшие восторг общественности.

Настоящим прорывом в творчестве Клодта стало создание скульптурных композиций для Аничкова моста. Вдохновение пришло случайно: поручив первоначальную разработку коллегам, заказчик сменил требования, позволив Клодту предложить собственное видение. Его смелый замысел увенчался успехом, и четыре уникальные группы лошадей и всадников были отлиты самим мастером, взявшимся за изучение технологии литья металлов после смерти своего партнера Василия Екимова.

Позже Клодт выполнил ряд значительных работ, среди которых памятники Ивану Крылову в Летнем саду и Николаю I на Исаакиевской площади, а также руководил производством металлических деталей для московского храма Христа Спасителя.

Несмотря на широкую известность и заказы, богатство обошло Клодта стороной. Его наследники связали свою жизнь с искусством, а сам мастер скончался в 1867 году, работая над эскизом очередного рисунка лошади.

Фото: Государственная Третьяковская галерея