В Летний сад после зимовки вернулись лебеди Елисей и Любава

Елисей и Любава проводят лето в саду с 2021 года.

В 322-летие Петербурга лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки. Об этом сообщили в Смольном.

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Елисей и Любава проводят лето в саду с 2021 года, до этого на каникулы выезжали Руслан и Людмила – родители Елисея. Лебедям достаточно пространства, чтобы поплавать и полакомиться естественным кормом. Для них сооружен специальный трап для выхода на берег.

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Фото: пресс-служба Русского музея