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В Летний сад после зимовки вернулись лебеди Елисей и Любава
Сегодня, 17:58
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В Летний сад после зимовки вернулись лебеди Елисей и Любава

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Елисей и Любава проводят лето в саду с 2021 года.

В 322-летие Петербурга лебеди Елисей и Любава вернулись в Летний сад после зимовки. Об этом сообщили в Смольном. 

Эта пара – символ гармонии между природой и мегаполисом. Правительство города делает все возможное для поддержания экологического благополучия.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Елисей и Любава проводят лето в саду с 2021 года, до этого на каникулы выезжали Руслан и Людмила – родители Елисея. Лебедям достаточно пространства, чтобы поплавать и полакомиться естественным кормом. Для них сооружен специальный трап для выхода на берег. 

Опекают птиц орнитологи Ленинградского зоопарка, которые ежедневно их навещают, привозят корм и следят за здоровьем. Пернатых нельзя кормить, поскольку они получают всю необходимую пищу. 

Ранее жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при встрече с совятами. 

Фото: пресс-служба Русского музея 

Теги: лебеди, летний сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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