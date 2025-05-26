Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, что делать при встрече с совятами

Эти птенцы вовсе не брошены родителями и не требуют посторонней помощи: напротив, близость к ним может представлять опасность для человека.

В лесах сейчас нередко можно увидеть молодых совят, однако лучше держаться от них подальше ради собственной безопасности, поделился петербургский биолог Павел Глазков в своем Telegram-канале.

Недавно биологу довелось наблюдать семейство совят серой неясыти в лесистой местности Выборгского района Ленинградской области. Примерно в месячном возрасте совята покидают родное гнездо, так как оно становится тесным и неудобным для растущих малышей. Полностью самостоятельными они становятся позже: молодые птицы ещё плохо летают и не умеют сами охотиться. Но беспокоиться за них не стоит — взрослые особи продолжают заботиться о детёнышах и приносить им корм ещё около месяца после покидания гнезда.

При встрече с маленькими совятами в лесу или парковой зоне крайне нежелательно приближаться к ним, трогать руками или пытаться гладить, предупреждает Глазков. Эти птенцы вовсе не брошены родителями и не требуют посторонней помощи. Напротив, близость к ним может представлять опасность для человека. Иногда родитель-предостерегающе начнёт подавать звуковые сигналы, похожие на собачье тявканье, а иногда атака произойдёт неожиданно и абсолютно беззвучно. Удар когтей взрослой совы способен привести к серьезным повреждениям кожи и мышц.

Ранее мы сообщили о том, что лосенок появился на свет в Приозерском районе Ленобласти.

Фото и видео: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков