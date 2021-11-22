Компания "Я хочу быть твоей канарейкой" арендовала особняк в центре Петербурга

Начальная цена лота составила 503,3 млн рублей.

Стало известно, что торги на право аренды дом архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова выиграло ООО "Я хочу быть твоей канарейкой". Аренда дома проходит в рамках программы "рубль за метр".

Начальная цена лота составила 503,3 млн рублей. Компания-победитель заплатит 704,7 млн рублей, согласно данным Российского аукционного дома.

Дом был построен в 1784 году для купца Василия Грехова, в 1845 году выкуплено Александром Брюлловым. Это трехэтажное здание, общая площадь которого составляет 2014,1 кв.м. Фонд имущества отмечал, что здание имеет "высокий коммерческий потенциал". Объект в настоящее время находится в аварийном состоянии. Согласно условиям программы, "Я хочу быть твоей канарейкой" надлежит выполнить реконструкцию здания.

Ранее мы сообщали, что часть "Дома Фурмана" у Выборгской выставили на торги. Аукцион коснется строения общей площадью 4,4 тыс. кв. м.

Фото: citywalls

