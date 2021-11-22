Компания "Я хочу быть твоей канарейкой" арендовала особняк в центре Петербурга

Стало известно, что торги на право аренды дом архитектора Александра Брюллова на Кадетской линии Васильевского острова выиграло ООО "Я хочу быть твоей канарейкой". Аренда дома проходит в рамках программы "рубль за метр".
Начальная цена лота составила 503,3 млн рублей. Компания-победитель заплатит 704,7 млн рублей, согласно данным Российского аукционного дома.
Дом был построен в 1784 году для купца Василия Грехова, в 1845 году выкуплено Александром Брюлловым. Это трехэтажное здание, общая площадь которого составляет 2014,1 кв.м. Фонд имущества отмечал, что здание имеет "высокий коммерческий потенциал". Объект в настоящее время находится в аварийном состоянии. Согласно условиям программы, "Я хочу быть твоей канарейкой" надлежит выполнить реконструкцию здания.
Ранее мы сообщали, что часть "Дома Фурмана" у Выборгской выставили на торги. Аукцион коснется строения общей площадью 4,4 тыс. кв. м.
Фото: citywalls
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