Вторую площадку Аничкова лицея планируют открыть в сентябре

За счёт второго здания лицей сможет увеличить количество классов с 10 до 13.

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (ДТЮ) готовятся анонсировал запуск новой площадки Аничкова лицея. Как заявила гендиректор учреждения Мария Катунова в ходе пресс-конференции, объект будет располагаться в Графском переулке. Он будет готов в сентябре.

За счёт второго здания лицей сможет увеличить количество классов с 10 до 13. В этом случае будет возможно перешагнуть отметку в 350 учащихся. Также Катунова отметила, что количество учеников в ДТЮ растёт ежегодно. В 2022 году там обучалось 17,3 тыс. человек.

Это огромное число. Начиная от 3 лет – малышей, которые приходят в отдел предшкольного образования, и до самых старших воспитанников – учащихся спортивной школы олимпийского резерва, где по нормативным документам ребята могут заниматься до 25 лет. Мария Катунова, директор Дворца творчества юных

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Фото: Citywalls.ru