В Колпино откроется новая школа на Тверской улице

1 сентября учебное заведение примет новых учеников.

В Колпино в День знаний откроется школа № 455. Она находится на Тверской улице. Новое учебное заведение примет 550 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Здание построили по индивидуальному проекту, в соответствии с петербургскими стандартами. Здесь есть актовый зал, спортивные залы, помещение для занятий хореографией, два бассейна.

В школе откроют лингафонные кабинеты, библиотеку с читальным залом и медиатекой. Для младшей школы откроют игровые комнаты, спальни.

В классах будет цифровая техника последнего поколения. В школе откроют кванториум.

Территорию школы тоже благоустроили. Здесь есть беговые дорожки, стадион, площадки для разных видов спорта.

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Фото: Pxhere