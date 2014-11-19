В Колпино откроется новая школа на Тверской улице

В Колпино в День знаний откроется школа № 455. Она находится на Тверской улице. Новое учебное заведение примет 550 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.
Здание построили по индивидуальному проекту, в соответствии с петербургскими стандартами. Здесь есть актовый зал, спортивные залы, помещение для занятий хореографией, два бассейна.
В школе откроют лингафонные кабинеты, библиотеку с читальным залом и медиатекой. Для младшей школы откроют игровые комнаты, спальни.
В классах будет цифровая техника последнего поколения. В школе откроют кванториум.
Территорию школы тоже благоустроили. Здесь есть беговые дорожки, стадион, площадки для разных видов спорта.
Ранее на Piter.tv: в ЦПКиО им. Кирова открыли новое арт-пространство.
Фото: Pxhere
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