В Михайловском театре отменили спектакли 5 мая из-за "дождя" на сцене

Отмечается, что сработала система пожаротушения, в связи с чем на сценический комплекс вылилась вода.

На сцене Михайловского театра в Петербурге 4 мая произошла протечка. Аварию оперативно устранили, рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

Отмечается, что сработала система пожаротушения, в связи с чем на сценический комплекс вылилась вода.

Все последствия аварии устранены, но для того, чтобы просушить все оборудование и коммуникации и провести полное тестирование сценического комплекса, требуется время. Пресс-служба Михайловского театра

Из-за аварии отменили 4 и 5 мая спектакли "Баядерка" и "Конек-Горбунок" в 13:00 и 18:00. Возврат средств за билеты произведется автоматически.

Ранее на Piter.TV: на станции "Дунайская" произошло несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения.

Видео: пресс-служба Михайловского театра