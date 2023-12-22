На станции "Дунайская" произошло несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения

Метрополитен разбирается с причинами срабатывания автоматической системы пожаротушения.

В петербургском метрополитене объяснили, почему на станции "Дунайская" текла вода. Днём 5 апреля на станции произошло несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения.

Дежурные оперативно перекрыли задвижки в водомерном узле, поступление воды было остановлено. Организована уборка пассажирской зоны. Данный случай не повлиял на движение поездов.

Метрополитен разбирается с причинами срабатывания автоматической системы пожаротушения.

Прокуратура Петербургского метрополитена такжеорганизовала проверку соблюдения требований федерального законодательства на станции метро "Дунайская", где произошел потоп.

Фото: петербургский метрополитен