На станции "Дунайская" произошло несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения

В петербургском метрополитене объяснили, почему на станции "Дунайская" текла вода. Днём 5 апреля на станции произошло несанкционированное срабатывание автоматической системы пожаротушения.
Дежурные оперативно перекрыли задвижки в водомерном узле, поступление воды было остановлено. Организована уборка пассажирской зоны. Данный случай не повлиял на движение поездов.
Метрополитен разбирается с причинами срабатывания автоматической системы пожаротушения.
Прокуратура Петербургского метрополитена такжеорганизовала проверку соблюдения требований федерального законодательства на станции метро "Дунайская", где произошел потоп.
Фото: петербургский метрополитен
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