Пассажиры сообщили о затоплении на стации метро "Дунайская"

Движение поездов не прерывалось.

В пятницу, 5 апреля, в социальных сетях появились сообщения о потопе на станции метро "Дунайская". По словам очевидцев, вода льется с потолка на пути и на платформу, однако станция продолжает работать.

За инцидентом последовало сработавшее аварийное пожаротушение из коллектора, сейчас ситуация под контролем и вода скоро будет убрана.

Движение поездов не прерывалось.

Ранее мы сообщили о том, что стало известно, когда в Петербурге откроют станцию метро "Горный институт".

Видео: Telegram / Эй, Питер!