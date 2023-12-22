Здесь трое подростков избили до смерти 48-летнего мужчину.

Возле сада Сан-Галли образовался стихийный мемориал. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Петербуржцы оставили у входа в сад церковные свечи и возложили цветы. Напомним, здесь, по версии следствия, около шести часов утра 19 марта трое подростков избили до смерти 48-летнего мужчину. Известно, что у жестоких молодых людей не было мотива.

Пострадавший самостоятельно позвонил стражам порядка. Прибывшие полицейские обнаружили на лавочке уже погибшего мужчину с многочисленными следами побоев. Личность петербуржца была установлена. Им оказался 48-летний житель Невского района. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Подростков задержали 19 марта. Один из них отказался от дачи показаний. Фигурантов заключили под стражу до 18 мая 2024 года.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург