Задержан мужчина, который приставал к 15-летней девочке в саду Сан-Галли

Подозреваемым оказался 25-летний П., которого задержали у дома 62 по Лиговскому проспекту.

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздним вечером 2 сентября в полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что в саду Сан-Галли неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 15-летней дочери.

Подозреваемым оказался 25-летний П., которого задержали у дома 62 по Лиговскому проспекту. Следователем возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в уголовном).

Ранее в Лодейном Поле 10-летние дети совершили действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика.

Фото: Piter.tv