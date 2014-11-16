В Лодейном Поле 10-летние дети совершили действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика

В Лодейном Поле несовершеннолетние подозреваются в противоправных действиях по отношению к ребёнку. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что вечером 23 августа на пляже в Лодейном Поле двое 10-летних детей совершили насильственные действия сексуального характера в отношении её 7-летнего сына.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на Piter.tv: В Петербурге юноша почти два года развращал родную сестру.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все