В Лодейном Поле 10-летние дети совершили действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика

В полицию обратилась мама пострадавшего мальчика.

В Лодейном Поле несовершеннолетние подозреваются в противоправных действиях по отношению к ребёнку. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 33-летняя женщина. Она сообщила, что вечером 23 августа на пляже в Лодейном Поле двое 10-летних детей совершили насильственные действия сексуального характера в отношении её 7-летнего сына.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге юноша почти два года развращал родную сестру.

Фото: Piter.tv