В Петербурге открыли памятник святому Сергию Радонежскому

На церемонии состоялось вручение памятных знаков "Участникам СВО от благодарного Петербурга".

В Петербургской военной академии связи им. Буденного открыли памятник святому Сергию Радонежскому. Торжественная церемония состоялась сегодня, 6 мая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Сергий Радонежский был русским святым, который вдохновлял воинов на подвиги. Именно к нему подходил великий русский полководец Дмитрий Донской перед важными битвами.

На церемонии состоялось вручение памятных знаков "Участникам СВО от благодарного Петербурга". Их вручили военным связистам, которые особо отличились на спецоперации.

На фото — место явления Богородицы Сергию Радонежскому. Реликварий Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.

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Фото: Википедия