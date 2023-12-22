Храм Богоявления на Гутуевском острове украсила подсветка

Здание украсили 167 светильников общей мощностью 17 кВт.

В канун Воскресения Христова храм Богоявления на Гутуевском острове украсила архитектурно-художественная подсветка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Здание украсили 167 светильников общей мощностью 17 кВт. Прожекторы разместили на опорах по периметру. Кроме того, лампы направлены на силуэт строения, главы и кресты. Акцентным светом были обозначены детали здания: мозаики, окна, ажурные карнизы.

Специалисты установили светотехническое оборудование к 125-летию храма в рамках программы взаимодействия Правительства Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром". Оборудование подключили к линиям "Ленсвета".

Ранее петербуржцам рассказали о работе городских автобусных маршрутов в дни православных праздников.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике