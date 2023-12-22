Пассажирский ЖД-перевозчик Латвии намерен закупать запчасти в России и Белоруссии

Так как большая часть парка компании составляют советские поезда, запчасти к ним в ЕС не производятся, а без них Латвию ждет транспортный коллапс.

Единственный пассажирский ЖД-перевозчик Латвии Pasažieru vilciens попросил у властей ЕС разрешить ему закупать запчасти в России и Белоруссии. Так как большая часть парка компании составляют советские поезда, запчасти к ним в ЕС не производятся, а без них Латвию ждет транспортный коллапс. На ситуацию обратил внимание Telegram-канал "Мейстер".

Как уточнили телеграмеры, пассажирских поездов, произведенных в советский период, на российских железных дорогах встретить сейчас довольно сложно. Парк за минувшие 33 года был практически полностью замещен.

Однако санкции не привели к заметным для пассажиров проблемам, "Ласточки" и "Сапсаны" продолжают ходить по расписанию и после ухода компании "Сименс" с российского рынка, поскольку ставка была сделана не столько на импорт конкретных поездов, сколько на импорт технологий с последующим налаживанием производства на территории России. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что в РФ подводят итоги голосования в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

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